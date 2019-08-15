Lösemi hastası Ahmet'in itfaiyecilik hayali gerçekleşti

15.08.2019 13:04

İZMİT'te yaşayan 3 yaşındaki lösemi hastası Ahmet Eren'in hayalini gerçekleştirmek için harekete geçen itfaiyeciler minik Ahmet'in evine giderek itfaiye aracı ile mahallede gezdirdi.

İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde oturan İlknur ve Turan Yenen çiftinin 3 yaşındaki çocukları Ahmet Eren'e kısa süre önce lösemi teşhisi konuldu. Hastalığı ile mücadele eden minik Ahmet'in Kocaeli Üniversitesi Onkoloji Ünitesi'nde tedavi tedavisine başlandı. Sık sık tedavi için Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne giden Ahmet Eren, hastane yolunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yahya Kaptan İtfaiye Müfreze Binası'nın önünden geçerken, itfaiyecilere el salladı. İtfaiye aracına binmek isteyen Ahmet Eren, bir süre sonra itfaiyecilerin de dikkatini çekti.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Ahmet Eren'in ev adresini öğrenen itfaiye ekipleri, küçük çocuğun hayalini gerçekleştirmek için siren çalarak eve gitti. Sirenleri duyarak her şeyden habersiz şekilde sokağa çıkan küçük çocuk, itfaiyecilerin kendisini görmek için evine geldiğini öğrenince büyük sevinç yaşadı. İtfaiyeci kıyafeti, kaskı ve oyuncak itfaiye aracı hediye edilen 3 yaşındaki Ahmet Eren, daha sonra itfaiye aracı ile mahalle turuna çıkarken büyük sevinç yaşadı.



Kaynak: DHA