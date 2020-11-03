Trump'tan seçim merkezinde iddialı açıklama: "Muazzam sonuçlar göreceksiniz"

ABD Başkanı Donald Trump, oy verme işlemi devam ederken ziyaret ettiği Arlington seçim merkezinde yaptığı açıklamada, sonuçların "muazzam" olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, oy verme işlemi devam ederken ziyaret ettiği Arlington seçim merkezinde yaptığı açıklamada, sonuçların "muazzam" olacağını ifade etti.

ABD'de başkanlık seçimlerinde halk oy verme işlemine devam ediyor. Halkın yeni başkanını belirleyeceği seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor. Seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı mevcut Başkan Donald Trump, Virgina eyaletindeki Arlington seçim merkezini ziyaret etti. Kampanya destekçilerinin alkışlarla karşıladığı Trump seçim merkezinde yaptığı konuşmada, "Bence bazı muazzam sonuçlar göreceksiniz. Birlikte harika dört yıl geçireceğiz" dedi.

Arizona, Florida ve Teksas gibi eyaletlerde kampanyasının iyi gittiğini söyleyen Trump, Pennsylvania'yı da kazanmanın önemine dikkat çekti. Trump, "Herkes bir araya gelmeli ve başarı bizi bir araya getiriyor" ifadelerini kullandı.

Trump, "Kazanmak kolaydır ve kaybetmek asla kolay değildir" diyerek seçimlerde kaybeden taraf olmayacağını belirtti. Korona virüs salgını konusunda hükümetin 2 milyondan fazla hayat kurtardığını söyleyen Trump "aşıların çok yakında çıkacağını" söyledi.

Trump, programın ardından Beyaz Saray'da dönecek ve seçim sonuçlarını burada takip edecek. Trump'ın kazanması durumunda konuşmasını Beyaz Saray'da yapması planlanıyor. Demokratların adayı Joe Biden bugün ise kritik öneme sahip Pennsylvania'da son mitingi gerçekleştirdi. Biden seçim sonuçlarını Delaware eyaletinde takip edecek ve ABD'nin yeni başkanı olması durumunda konuşmasını burada yapacak.

270 delegeye ulaşan başkanlık koltuğuna oturuyor

ABD'de halkın yeni başkanını belirleyeceği ve ülkenin yakın tarihteki "en kritik" olarak nitelendirilen seçimde Covid-19 nedeniyle çok sayıda eyalette başlayan erken oylama sürecinde kullanılan oylar 100 milyonu aştı. 35 milyondan fazla seçmen oy pusulalarını sandık merkezlerine elden vermeyi tercih ederken, posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 65 milyona yaklaştı. Halk yeni başkanı ile birlikte 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 üyeli Senato'daki 35 sandalye için oy kullanıyor. Ülkede oy verme işleminin başlama ve bitiş saati, üç farklı saat dilimi nedeniyle eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Seçim sürecinde yapılan anketler başkanlık için Demokratların adayı Biden'ı gösterse de Trump'ın şansı analizlere göre devam ediyor. Ülkede en fazla oyu alan değil, en fazla delegeyi kazanan aday başkanlık koltuğuna oturuyor. Başkan olabilmek için yeterli delege sayısı ise 270. - VIRGINIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı