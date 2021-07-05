Looter ve Nişancı Oyunu Space Punks Duyuruldu
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Looter ve Nişancı Oyunu Space Punks Duyuruldu

Looter ve Nişancı Oyunu Space Punks Duyuruldu
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Jagex ve Flying Wild Hog, izometrik yeni bir looter nişancı olan Space Punks'ı duyurdu.

Jagex ve Flying Wild Hog, izometrik yeni bir looter nişancı olan Space Punks'ı duyurdu. Bu duyuruyu kutlamak için ekipler, aşağıda bulabileceğiniz ilk oyun fragmanını yayınladı. Flying Wild Hog aynı zamanda Shadow Warrior oyunun geliştiricisidir.

Space Punks

Space Punks, benzersiz, saygısız bir bilim kurgu ortamında çılgın, abartılı aksiyon sunuyor. Oyunculara, çok uzaklardaki gezegenlerde imkansız ihtimallere karşı kazançlı sözleşmeler yaparak şöhret, şan ve zenginlik yolunda patlama şansı verilir.

Oyun, yaşayan, nefes alan ve sürekli değişen bir oyun dünyası olacak şekilde tasarlandı - Flying Wild Hog'un oyuncuları beklenmedik durumlara taşıyan aksiyon dolu, hızlı ve yürekten benzersiz oyunlar yapma yaratıcı misyonuna uygun olarak oluşturulmuş gerçek bir canlı oyun. ve heyecan verici yeni dünyalar.

Fragmanı izlediğimiz oyunun oldukça eğlenceli ve güzel grafiklere sahip olduğunu görüyoruz. İzometrik oyunları sevenlerin beğeneceğini düşündüğüm oyunun resmi sitesine ulaşabilmeniz mümkün.

Jagex, RuneScape oyunun arkasındaki geliştiricidir. Oyunun yayıncı kısmında ise Flying Wild Hog yer almakta. Flying Wild Hog yukarıda da belirttiğim üzere Shadow Warrior ve Hard Reset oyunları ile bilinmektedir.

Space Punks, 2021 kışı için planlanan bir Açık Beta ile 14 Temmuz'dan itibaren PC'de Erken Erişim'de olacak.

Kaynak: Turkmmo

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