Long Play nedir? Uzunçalar Plak nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Long Play nedir? Uzunçalar Plak nedir?

Long Play nedir? Uzunçalar Plak nedir?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Türkçe karşılığı Uzunçalar olan Long Play, müzik alanında kullanılan terimlerden biridir. Türkiye'nin ilk LP'si (uzunçaları) Zeki Müren'in 1968 yılında çıkardığı Kimi Dertten İçermiş'tir. Ardından da Ajda Pekkan, kendi adıyla ilk albümüyle takip etmiştir. Peki, Long Play nedir? Uzunçalar Plak nedir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkçe karşılığı Uzunçalar olan Long Play, müzik alanında kullanılan terimlerden biridir. Türkiye'nin ilk LP'si (uzunçaları) Zeki Müren'in 1968 yılında çıkardığı Kimi Dertten İçermiş'tir. Ardından da Ajda Pekkan, kendi adıyla ilk albümüyle takip etmiştir. Peki, Long Play nedir? Uzunçalar Plak nedir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

LONG PLAY NEDİR?

Long Play nedir? Uzunçalar Plak nedir?

Long play (uzunçalar), bir müzik albümünün tamamından ya da içinden seçme 8-10 parçasından oluşan plaklara verilen alt isimdir. Bu plaklar 33 1/3 devir olarak kaydedilirler.

Çapları ortalama 30 santimetredir. Uzunçalar plakların bir yüzüne ortalama 23 dakikalık şarkı kaydedilebilir. Plastik malzemeden yapılırlar. Plak üzerine kayıtlar, günümüz kayıtlarının aksine dijital değil analog olarak yapılmaktadır. 1980'li yıllarda kasetler, plakların yerini almaya başlamıştır.

Türkiye'nin ilk LP'si (uzunçaları) Zeki Müren'in 1968 yılında çıkardığı Kimi Dertten İçermiş'tir. Onu Ajda Pekkan, kendi adıyla ilk albümüyle takip etmiştir. İkilinin ikinci albümleri de LP olarak yayınlanmıştır.

Satın aldığı cihazın bozuk çıkmasına sinirlenen şahıs dehşet saçtı
Satın aldığı cihazın bozuk çıkmasına sinirlenen şahıs dehşet saçtı
Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Burak Sergen Seren Serengil
Spor Salih Uçan Gökhan Gönül Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Long Play nedir? Uzunçalar Plak nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 00:33:36. #1.15#

title