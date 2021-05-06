Long Play nedir? Uzunçalar Plak nedir?

Türkçe karşılığı Uzunçalar olan Long Play, müzik alanında kullanılan terimlerden biridir. Türkiye'nin ilk LP'si (uzunçaları) Zeki Müren'in 1968 yılında çıkardığı Kimi Dertten İçermiş'tir. Ardından da Ajda Pekkan, kendi adıyla ilk albümüyle takip etmiştir. Peki, Long Play nedir? Uzunçalar Plak nedir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkçe karşılığı Uzunçalar olan Long Play, müzik alanında kullanılan terimlerden biridir. Türkiye'nin ilk LP'si (uzunçaları) Zeki Müren'in 1968 yılında çıkardığı Kimi Dertten İçermiş'tir. Ardından da Ajda Pekkan, kendi adıyla ilk albümüyle takip etmiştir. Peki, Long Play nedir? Uzunçalar Plak nedir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

LONG PLAY NEDİR?

Long play (uzunçalar), bir müzik albümünün tamamından ya da içinden seçme 8-10 parçasından oluşan plaklara verilen alt isimdir. Bu plaklar 33 1/3 devir olarak kaydedilirler.

Çapları ortalama 30 santimetredir. Uzunçalar plakların bir yüzüne ortalama 23 dakikalık şarkı kaydedilebilir. Plastik malzemeden yapılırlar. Plak üzerine kayıtlar, günümüz kayıtlarının aksine dijital değil analog olarak yapılmaktadır. 1980'li yıllarda kasetler, plakların yerini almaya başlamıştır.

Türkiye'nin ilk LP'si (uzunçaları) Zeki Müren'in 1968 yılında çıkardığı Kimi Dertten İçermiş'tir. Onu Ajda Pekkan, kendi adıyla ilk albümüyle takip etmiştir. İkilinin ikinci albümleri de LP olarak yayınlanmıştır.