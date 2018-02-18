Londra Moda Haftasında Ajda Pekkan Rüzgarı (3)

Londra Moda Haftası Kapsamı'nda Freemaso's Hall'da düzenlenen defilede mega star Ajda Pekkan ve ünlü modacı Zeynep Kartal Özçelik podyuma kol kola çıktı.

Seçkin davetlilerin katıldığı ve Zeynep Kartal Özçelik tarafından büyük bir özenle hazırlanan defilede 25 özel koleksiyondan oluşan giysiler sergilendi.

400 davetlinin katılımı ile gerçekleşen defilede Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, esi Esra Bilgiç, KKTC Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Büyükelçilik Müsteşarı Cem Işık, Özgül Holding Başkanı Ömer Faruk Özgül, Ajda Pekkan'nın yakın arkadaşı Janet Yılmaz ve Türk Hava Yolları Londra Bürosu yetkilileri de yer aldı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı din ve etnik kökenlere mensup halkları kucaklayıcı yapısının vurgulandığı "Elbise-i Osmaniye" adlı fotoğraf sergisiyle başlayan gösterim saat 17: 00'de defile ile devam etti. Ajda Pekkan "Kendi markamla ilk defa moda sektörüne adım attım. Müzikten sonra hayatımda ikinci tutkum hep moda olduğu için çok heyecanlandım" dedi.

Defilede giydiği ve üzerine yaldız desenleri bulunan, siyah bir elbiseyle dikkatleri üzerine çeken mega star seslendirdiği bir şarkıyla izleyicileri adeta coşturdu. Defilenin ardından Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, konuklara bir resepsiyon verdi.