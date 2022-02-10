Londra Meydanları Kraliçe Elizabeth'in Fotoğraflarıyla Süslendi - Haberler
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Londra Meydanları Kraliçe Elizabeth'in Fotoğraflarıyla Süslendi

DailyMotion.com - Güncel
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth kraliçelik görevinde 70. yılını tamamladı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth kraliçelik görevinde 70. yılını tamamladı. Başkent Londra'nın meşhur Piccadilly Circus Meydanı, 95 yaşındaki kraliçenin portreleriyle donatıldı. Elizabeth yaptığı konuşmada, oğlu Prens Charles'ın eşi Camilla'nın zamanı geldiğinde kraliçe unvanı alabileceği işaretini verdi. Kraliçe Elizabeth İngiltere kraliyet tacını şu ana kadar en uzun süre taşıyan kişi olarak da tarihe geçti

DailyMotion.com - Güncel

Kraliçe Elizabeth, England, Londra, Güncel, Haberler

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