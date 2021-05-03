Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı
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Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı

Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Şimdilerde Londra'da olan genç popçu Aleyna Tilki, kazandığı parayı oyuncağa ve kıyafete yatırdı. 10 bin TL'lik oyuncak alan Tilki, daha sonra 150 bin TL'lik kıyafet alışverişi yaptı.

Her fırsatta dünya starı olmak istediğini söyleyen 21 yaşındaki Aleyna Tilki, Londra'da hem çalışıyor hem de kendine zaman ayırıyor. Sık sık yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen genç popçu, bu sefer de yaptığı alışverişlerle adından söz ettirdi.

10 BİN TL'LİK OYUNCAK ALDI

Önceki gün Londra'daki bir oyuncak mağazasına giren Aleyna Tilki, 15 tane dünyaca ünlü Koreli müzik grubu BTS'nin oyuncak bebeklerinden aldı. Tanesine 400 TL ödeyen şarkıcı, 7 tanesini Twitter hesabından takipçilerine hediye edeceğinin müjdesini verdi. Mağazadan birçok oyuncak alan Aleyna Tilki, tamı tamına 10 bin TL ödedi.

150 BİN TL'LİK KIYAFET

Daha sonra alışverişine devam şarkıcı, lüks mağazaları gezerek kıyafet alışverişi yaptı. Dönem dönem kıyafet tercihiyle eleştirilen Aleyna Tilki, kıyafet mağazalarında da 150 bin TL harcadı.

Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı
Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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