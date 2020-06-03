- Londra'da binlerce kişi Hyde Park'ta toplanarak ırkçılık karşıtı protesto düzenledi
- Londra'da binlerce kişi Hyde Park'ta toplanarak ırkçılık karşıtı protesto düzenledi Londra'da binlerce kişi Hyde Park'ta toplanarak ırkçılık karşıtı protesto düzenledi.
03.06.2020 18:36 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:42
- Londra'da binlerce kişi Hyde Park'ta toplanarak ırkçılık karşıtı protesto düzenledi
LONDRA - Londra'da binlerce kişi Hyde Park'ta toplanarak ırkçılık karşıtı protesto düzenledi.
ABD'de George Floyd'ın polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar, İngiltere'de devam ediyor. Başkent Londra'da binlerce kişi Hyde Park'ta toplanarak ırkçılık karşıtı protesto düzenledi.
Kaynak: İHA