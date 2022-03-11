Lolipop sözleri! Gülşen - Lolipop şarkı sözleri nelerdir? 'Lolipop' sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler...
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Gülşen'in yeni şarkısı Lolipop Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Lolipop sözleri nelerdir? Gülşen - Lolipop şarkı sözleri nelerdir? Gülşen - Lolipop şarkısı hakkında bilgiler nelerdir? Şarkının sözleri kime aittir? İşte bilgiler...
Gülşen'in Lolipop şarkısı 11 Mart Cuma 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 100 bin izlenmeyi ve 5 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri merak konusu oldu. Gülşen - Lolipop şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
GÜLŞEN - LOLİPOP ŞARKI SÖZLERİ
Kaçtıkça giriyorum çekimine
Sanki giymişim ateşten elbise
Sen bir hata olsan ben bin kere yaparım
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Korkulu rüyalarımın sahibi
Oyna duygularımın ol katili
Kollarınsa eğer cezaevi ben yatarım
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Dudaklar lolipop al
Kucaklar dolusu love
İstemem altınlar pırlantalar
İsterim ooo
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Ben bir tek seni
Tek seni tek seni
Aşkımla ölçülemez hiçbir money
Oh mommy so yummy
Aslında gitsek ya biz daha ileri
Daha ileri az daha ileri
Oooo
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My love
İçim dışım lav
Ay lav ay lav
İşim gücüm yok başkalarıyla
Yo
Söndürülmez bu ateş sularla
Oooo
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My love
Bak yaklaşıyor bir cisim iddiayla
Bildiklerini unut sırayla
Çarpışmalarımız itinayla
Oooo
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkının söz ve müziği Gülşen'e aittir. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:
- Söz - Müzik: Gülşen
- Düzenleme: Ozan Çolakoğlu
- Mix - Mastering. Utku Ünsal
- Yönetmen : Metin Arolat