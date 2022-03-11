Lolipop sözleri! Gülşen - Lolipop şarkı sözleri nelerdir? 'Lolipop' sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler...

Gülşen'in Lolipop şarkısı 11 Mart Cuma 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 100 bin izlenmeyi ve 5 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri merak konusu oldu. Gülşen - Lolipop şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

GÜLŞEN - LOLİPOP ŞARKI SÖZLERİ

Kaçtıkça giriyorum çekimine

Sanki giymişim ateşten elbise

Sen bir hata olsan ben bin kere yaparım

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Korkulu rüyalarımın sahibi

Oyna duygularımın ol katili

Kollarınsa eğer cezaevi ben yatarım

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Dudaklar lolipop al

Kucaklar dolusu love

İstemem altınlar pırlantalar

İsterim ooo

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Ben bir tek seni

Tek seni tek seni

Aşkımla ölçülemez hiçbir money

Oh mommy so yummy

Aslında gitsek ya biz daha ileri

Daha ileri az daha ileri

Oooo

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My love

İçim dışım lav

Ay lav ay lav

İşim gücüm yok başkalarıyla

Yo

Söndürülmez bu ateş sularla

Oooo

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My love

Bak yaklaşıyor bir cisim iddiayla

Bildiklerini unut sırayla

Çarpışmalarımız itinayla

Oooo

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkının söz ve müziği Gülşen'e aittir. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

Söz - Müzik: Gülşen

Düzenleme: Ozan Çolakoğlu

Mix - Mastering. Utku Ünsal

Yönetmen : Metin Arolat

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