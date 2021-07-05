Lolespor yönetimi Mustafa "pr1me" Bilici hakkındaki ilk kararını verdi!

Riot Games Mustafa "pr1me" Bilici' hakkında kararını açıkladı. Hamza "Maximillion" Kandemir Twitter üzerinden Mustafa "pr1me" Bilici için hangi iddialarda bulunmuştu? İşte detaylar!

Geçtiğimiz günlerde Hamza "Maximillion" Kandemir tarafından Mustafa "pr1me" Bilici hakkında dile getirilen çocuk istismarı iddialarının ardından büyük bir infial ortaya çıkmış ve pr1me'ın takımı Galakticos oyuncu ile yollarını ayırma kararı almıştı.

5 Temmuz Pazartesi günü ise Lolespor resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Bilici hakkında aldığı ilk kararı paylaştı. Yapılan açıklamada belirtilene göre Mustafa "pr1me" Bilici hakkında dile getirilen iddiaların değerlendirilmesinin ardından Riot Games yönetimi, iddialarda adı geçen oyuncunun adli süreç tamamlanıncaya kadar Riot Games müsabakalarından uzaklaştırılmasına karar verdi.

Yapılan duyuru paylaşımının ardından iddialarda bulunan Hamza "Maximillion" Kandemir Lolespor'un Tweet'ini RT'leyerek "??" emojisini içeren bir paylaşım yaptı. İddiaların odağındaki oyuncunun "@pr1melol" kullanıcı adlı Twitter hesabına ise erişim sağlanamıyor.