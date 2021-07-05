Lolespor yönetimi Mustafa "pr1me" Bilici hakkındaki ilk kararını verdi!
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Lolespor yönetimi Mustafa "pr1me" Bilici hakkındaki ilk kararını verdi!

Lolespor yönetimi Mustafa 'pr1me' Bilici hakkındaki ilk kararını verdi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Riot Games Mustafa "pr1me" Bilici' hakkında kararını açıkladı. Hamza "Maximillion" Kandemir Twitter üzerinden Mustafa "pr1me" Bilici için hangi iddialarda bulunmuştu? İşte detaylar!

Geçtiğimiz günlerde Hamza "Maximillion" Kandemir tarafından Mustafa "pr1me" Bilici hakkında dile getirilen çocuk istismarı iddialarının ardından büyük bir infial ortaya çıkmış ve pr1me'ın takımı Galakticos oyuncu ile yollarını ayırma kararı almıştı.

5 Temmuz Pazartesi günü ise Lolespor resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Bilici hakkında aldığı ilk kararı paylaştı. Yapılan açıklamada belirtilene göre Mustafa "pr1me" Bilici hakkında dile getirilen iddiaların değerlendirilmesinin ardından Riot Games yönetimi, iddialarda adı geçen oyuncunun adli süreç tamamlanıncaya kadar Riot Games müsabakalarından uzaklaştırılmasına karar verdi.

Yapılan duyuru paylaşımının ardından iddialarda bulunan Hamza "Maximillion" Kandemir Lolespor'un Tweet'ini RT'leyerek "??" emojisini içeren bir paylaşım yaptı. İddiaların odağındaki oyuncunun "@pr1melol" kullanıcı adlı Twitter hesabına ise erişim sağlanamıyor.

NE OLMUŞTU?

Hamza "Maximillion" Kandemir Twitter üzerinden dile getirdiği iddialarda Mustafa "pr1me" Bilici'nin 14 yaşındaki bir çocuk ile ilişki yaşadığını hatta cinsel içerikli mesajlarını yakaladığını iddia etmişti.

İddiaların gündeme gelmesinin ardından ise Bilici yayınladığı açıklamada yaşının 14 olduğunu bilmediğini, birbirlerinden hoşlandıklarını ve aralarında cinsel herhangi bir şeyin geçmediğini ileri sürmüştü.

Yapılan açıklamaların ardından ise aynı gün üst koridor oyuncusunun takımı Galakticos, ilk açıklamasının üzerine bir açıklama daha yayınlayarak oyuncu ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Kaynak: Playerbros

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