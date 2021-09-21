LoL dizisi Arcane'den yeni video: 'Sana çok önemli bir sır vermek istiyorum.' - Haberler
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LoL dizisi Arcane'den yeni video: "Sana çok önemli bir sır vermek istiyorum."

Playerbros - Haberler | Gamegar
LoL dizisi Arcane'den yeni video:

Heyecan verici 14 saniyelik videoda dizide yer alacak karakterlere yer verildi.

LoL'ün COVID19 yüzünden ertelenen ve yakında çıkması beklenen dizisi Arcane'den yeni bir video paylaşıldı.

Paylaşılan 14 saniyelik videoda çıkacak olan Arcane dizisinden ufak ufak kesitler gördük. Videonun başlığı ise "I'd like to let you in on a very important secret." yani "Sana çok önemli bir sır vermek istiyorum." oldu. Sadece gövdeleri ve yüzlerinin ufak bir bölümü gözüken karakterlerin kimliği gizli tutuldu. Fakat şu ana kadar edinilen bilgilere göre LoL'ün Netflix'de yayınlanacak olan dizisinde Jinx ve Vi karakterlerinin geçmişi anlatılacak. Bu ikilinin geçmişine dahil olan birkaç şampiyonun da bu dizide gözükmesi oldukça muhtemel olacaktır.

Ayrıca 14 saniyelik videonun 8. saniyelerinde gözüken kişinin Caitlyn olduğu da iddia ediliyor. Fakat bu bildiğimiz Caitlyn görünüşü olmayacak. Geliştiriciler geçtiğimiz günlerde League of Legends karakteri Caitlyn'in bir görsel güncelleme alacağını açıklamışlardı. Belki de bu videoda görünen kişi yenilenmiş görünümüyle Caitlyn olabilir. Videodaki diğer karakterler ile ilgili maskülen bir yapıya sahip olan karaktere Jayce ve 7. saniyedeki beyaz hırkalı karaktere ise Ezreal benzetmeleri yapıldı fakat bunlar sadece bir teori.

Arcane dizisinin 2021 yılının Sonbahar aylarında çıkması planlanıyor.

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