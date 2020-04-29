Lokantadan 10 bin çalan hırsız ne kameradan kaçabildi ne de polisten Lokantadan 10 bin çalan hırsız ne kameradan kaçabildi ne de polisten Osmaniye'de bir lokantanın kasasından 10 bin lira çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı Osmaniye'de girdiği bir lokantanın kasasından 10 bin lira çalan şüpheli önce kameraya sonra polise yakalandı.

Lokantadan 10 bin çalan hırsız ne kameradan kaçabildi ne de polisten Osmaniye'de bir lokantanın kasasından 10 bin lira çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı OSMANİYE - Osmaniye'de girdiği bir lokantanın kasasından 10 bin lira çalan şüpheli önce kameraya sonra polise yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alibeyli Mahallesi, Şehit Bekir Evirgen Sokak'ta O.G'ye ait lokantaya girarek kasadan 10 bin lira çalarak kaçan şahsı, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti. Hırsızlık Bürosu ekipleri K.İ. adlı şüphelinin sokakta olduğunu tespit edince harekete geçti. Polisi görünce kaçmaya çalışan K.İ. gözaltına alınarak emniyete getirildi. Şahın üzerinden 2 bin 290 lira bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaynak: İHA