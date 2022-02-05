Son Dakika | Lokanta işletmecisi silahlı saldırıda öldü, kardeşi yaralandı

GÜMÜŞHANE (DHA) - GÜMÜŞHANE'de Ü.Ö.'nün (31) silahlı saldırısına uğrayan lokanta işletmecisi İbrahim Zengin (25) hayatını kaybetti, kardeşi Furkan Zengin (18) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Karaer Mahallesi Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Caddesindeki bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, Ü.Ö., daha önce aralarında husumet bulunan İbrahim ve Furkan Zengin'e ait lokantaya geldi. Ü.Ö., tabanca ile iki kardeşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kardeşler yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sırasında lokantada yemek yiyen bir sağlık çalışanının ilk müdahalede bulunduğu kardeşler, gelen sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İbrahim Zengin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Furkan Zengin'in tedavisi ise sürüyor. Kaçan Ü.Ö., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.