Lokanta bacasında başlayan yangın apartmanın çatısını sıçradı
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Lokanta bacasında başlayan yangın apartmanın çatısını sıçradı

06.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:32
Lokanta bacasında başlayan yangın apartmanın çatısını sıçradı

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir lokantanın bacasında başlayan yangın apartmanın çatısını sardı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir lokantanın bacasında başlayan yangın apartmanın çatısını sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 13.00 sıralarında Kanal ilçe merkezi, İstasyon caddesinde bulunan bir apartmanın çatı kısmında meydana geldi. Çatıdan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Kangal Belediyesi dumanlarla kaplanan çatıdaki yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın ekiplerin kısa süreli çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangına apartmanın zemin katında bulunan lokantanın bacasının neden olduğu düşünülüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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