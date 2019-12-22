Lodosun uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular (2)
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Lodosun uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular (2)

Çatının düşmesinden az bir süre önce çocuğuyla yoldan geçen baba ile röportaj Sokaktan görüntüler İSTANBUL - Beyoğlu'nda lodosun uçurduğu çatının altında kalmaktan kucağında 15 aylık oğlu Yiğit Ali ile son anda kurtulan baba Barış Aşçı, "Oğlumu kucağıma alıp birkaç adım attıktan sonra yukarıdan...

22.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:20
Lodosun uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular (2)

Çatının düşmesinden az bir süre önce çocuğuyla yoldan geçen baba ile röportaj

Sokaktan görüntüler İSTANBUL - 'nda lodosun uçurduğu çatının altında kalmaktan kucağında 15 aylık oğlu ile son anda kurtulan baba Barış Aşçı, "Oğlumu kucağıma alıp birkaç adım attıktan sonra yukarıdan bir ses geldi. Yukarı baktığımda çatının düştüğünü gördüm." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Lodosun uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular (2)
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