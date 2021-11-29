BALIKESİR (İHA) - Lodos yerini yağışa bıraktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan lodos yerini yağışa bıraktı.

Bandırma'da sabah saatlerinde etkili olan lodos etkisini kaybederek yerini sağanak yağışa bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Özellikle İnönü ve Cumhuriyet caddelerinde trafik durma noktasına geldi. Meteoroloji yetkililerince lodos ve yağmurun aralıklarla Cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi.