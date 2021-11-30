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Lodos Saros sahillerini yuttu

İhlas Haber Ajansı / Emre Akarca - Haberler | Yerel

- Lodos Saros sahillerini yuttu Edirne'nin Keşan ilçesinde şiddetli lodos sebebiyle deniz taştı.

KEŞAN, EDİRNE (İHA) - - Lodos Saros sahillerini yuttu

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde şiddetli lodos sebebiyle deniz taştı. Yazlık evlerin bulunduğu sokaklarda ilerleyen deniz suları bazı binaların içine girdi.

Keşan'da dün başlayan kuvvetli lodos, bugün de Saros Sahilleri'nde etkisini göstermeye devam etti. Şiddetli rüzgarlar sebebiyle patlayan deniz taşarken, Erikli sahilinde bulunan sitelerin arasına girdi. Yol üzerinde bulunan refüjlerin bile sökülmesine sebep olan afet sonrası deniz suları bazı binaların içine hücum edtti, Erikli sahilinin ayırdığı Tuzla Gölü deniz ile birleşti.

Bazı noktalarda yaklaşık 200 metre boyunca ilerleyen deniz suları sahil yolunu da kaplarken, denize çok yakın evlerin bulunduğu Yayla sahilinde ise yükselen dalgalar binaları dövdü.

Lodos Saros sahillerini yuttu

Lodos Saros sahillerini yuttu

Lodos Saros sahillerini yuttu

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İhlas Haber Ajansı / Emre Akarca - Son Dakika Haberleri

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