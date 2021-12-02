Lodos nedeniyle deniz altından çıkan atıklar Caddebostan Sahile vurdu - Haberler
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Lodos nedeniyle deniz altından çıkan atıklar Caddebostan Sahile vurdu

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Lodos nedeniyle deniz altından çıkan atıklar Caddebostan Sahile vurdu

İstanbul'da 3 gündür etkili olan lodos sonrası, denize atılan ve dibe çökmesi nedeniyle görülmeyen çöpler, deniz yüzeyine çıkarak Caddebostan Sahili'nde kıyıya vurdu.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da 3 gündür etkili olan lodos sonrası, denize atılan ve dibe çökmesi nedeniyle görülmeyen çöpler, deniz yüzeyine çıkarak Caddebostan Sahili'nde kıyıya vurdu.

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos etkisini azaltmaya başladı. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde ise dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı. 3 gün boyunca etkili olan olumsuz hava koşullarıyla birlikte denizde oluşan dalgalar sonrası su altında biriken atıklar kıyıya vurdu. Denizden çıkan atıklar arasında pet şişeden cakmağa, tahtadan ayakkabıya kadar bir çok atık olduğu görüldü.

"BUNLAR RESMEN ÇÖP"

Sahildeki manzarayı gören İbrahim Özdemir, "Bu yaptığımız çevreye haksızlık. Bunlar resmen çöp. Bunların yeri deniz değil. Önüne gelen her şeyi denize atmışlar. Çevreye zarardan ziyade deniz canlıları için de olumsuz bir durum" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)

Lodos nedeniyle deniz altından çıkan atıklar Caddebostan Sahile vurdu

Lodos nedeniyle deniz altından çıkan atıklar Caddebostan Sahile vurdu

Lodos nedeniyle deniz altından çıkan atıklar Caddebostan Sahile vurdu

Lodos nedeniyle deniz altından çıkan atıklar Caddebostan Sahile vurdu

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