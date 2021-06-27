LNG Esports Invictus Gaming'i devirdi ve LPL'de 3. haftayı lider tamamladı
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LNG Esports Invictus Gaming'i devirdi ve LPL'de 3. haftayı lider tamamladı

LNG Esports Invictus Gaming'i devirdi ve LPL'de 3. haftayı lider tamamladı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Son şampiyon RNG formundan çok uzak. Lider LNG Esports'u Viper'lı EDward Gaming yakından takip ediyor.

Yılın en büyük sürprizlerinden birine imza atan LNG Esports, geçtiğimiz haftalarda JDG, FPX ve son şampiyon RNG'yi mağlup ettikten sonra Invictus Gaming karşısında da dominant bir oyun sergiledi. İlk yedi maçının tamamını kazanmayı başaran Tarzan'lı LNG Esports, Worlds 2021'e göz kırpıyor.

Üçüncü haftanın ilk üç gününde oynanan karşılaşmaları sizler için daha önceki derlemiştik. Lige hayal kırıklığı ile başlangıç yapan Top Esports, performansı yükselen LGD Gaming karşısında aldığı galibiyetle biraz rahatladı. Normal sezon takımları Team WE ve Rare Atom arasındaki mücadeleyi Iboy'un önderliğinde Rare Atom kazandı.

Öte yandan Team WE'yi zorlanmadan yenip, Doinb'nin penta attığı RNG serisinde FunPlus Phoenix son LPL ve MSI şampiyonuna şans tanımadı. Beşinci haftaya gidilirken ilk dört sıradaki yerini garantiledi.

LPL 2021 Yaz Mevsimi 4. hafta son 4 gün sonuçları:

Perşembe

RNG  2 — 0  Rogue Warriors

Suning  0 — 2  Edward Gaming

Cuma

Victory Five  0 — 2  Thunder Talk Gaming

Top Esports  2 — 0  LGD Gaming

Cumartesi

Team WE  1 — 2  Rare Atom

Bilibili Gaming  2 — 0  OhMyGod

FunPlus Phoenix  2 — 1  RNG

Pazar

LGD Gaming  2 — 1  Suning

Invictus Gaming  0 — 2  LNG Esports

EDward Gaming  2 — 0  JD Gaming

Yukarıdaki karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Beşinci haftaya gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde:

Kaynak: Playerbros

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