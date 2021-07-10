Lma ne demek? Lma anlamı ne?
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LMA NE DEMEK?
Laringeal maske hava yolu - laringeal maske olarak da bilinir - anestezi veya bilinç kaybı sırasında hastanın hava yolunu açık tutan tıbbi bir cihazdır. Supraglottik bir hava yolu cihazı türüdür.