Lma ne demek? Lma anlamı ne?
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Lma ne demek? Lma anlamı ne?

Lma ne demek? Lma anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Lma, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Lma ne demek? Lma anlamı ne? İşte, Lma kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Lma kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Lma anlamı ne? Lma ne demek?

LMA NE DEMEK?

Laringeal maske hava yolu - laringeal maske olarak da bilinir - anestezi veya bilinç kaybı sırasında hastanın hava yolunu açık tutan tıbbi bir cihazdır. Supraglottik bir hava yolu cihazı türüdür.

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