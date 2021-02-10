Liyakat ne demek? Liyakat anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Liyakat, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Liyakat ne demek? Liyakat anlamı ne? İşte, Liyakat kelimesin anlamı!