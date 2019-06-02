Liverpool teknik direktörü Klopp Şampiyonlar Ligi zaferini yorumladı: Bu oyuncular için daha...

Şampiyonlar Ligi finalinde Totenham'ı 2-0 yenerek kupayı kaldıran Liverpool oyuncularının ve taraftarlarının kutlamaları sürüyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki kutlamaların ardından, İngiliz takımın Pazar günü ülkeye dönerek zafer turu atmaları bekleniyor.

Madrid'deki 63 bin kişilik Metropolitano Stadı'nda dün oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un gollerini Mohamed Salah ve Divock Origi attı.

İngiltere'nin öncü takımlarından Liverpool böylece tarihinde 6. kez dev kupayı kaldırdı.

Bu, teknik direktör Jurgen Klopp'un yönetiminde ise bir ilk.

Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bu oyuncular için daha başlangıç. Oyuncular halen gençler ve kariyerlerinin en güzel zamanlarını henüz yaşamadılar" dedi.

Kloop kupayı kaldırmalarıyla ilgili, "Sahada neredeyse ağlıyorduk, çünkü çok duygusaldı, çok büyük bir olaydı. Bizim için çok anlamlı" ifadelerini kullandı.

'Motivasyon için geçen yıl kaybettiğimiz maçın fotoğraflarına baktım'

Şampiyonlar Ligi final maçında Liverpool geçen yıl Avrupa'nın en büyüğü olmak için Real Madrid ile Kiev'de karşı karşıya gelmişti.

Totenham'a karşı attığı penaltı golüyle zaferde rol oynayan Mohamed Salah, motivasyon için geçen yıl gözyaşları içinde ayrıldığı maçın fotoğraflarına baktığını söyledi.

"Maçtan önce, geçen yılki maçtan bir fotoğrafa baktım. Finali kaybettiğimiz için çok hayalkırıklığına uğradık" dedi.

Muhammed Salah geçen yılki oyunda omzundan sakatlanmış ve sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Salah şöyle konuştu:

"Sakatlığın ardından büyük hayal kırıklığına uğradım. 30 dakika sonra sahaday ayrıldım ve oyunu kaybettik. Bugün maçı kazanmamda bu olay beni motive etti. Kaybetmenin nasıl hissettirdiğini bildiğinizde, kendinize 'Gidelim ve kazanalım' diyorsunuz."