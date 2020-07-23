Liverpool şampiyonluk kupasını kaldırdı
Premier Lig'de bu sezon şampiyon olan Liverpool, 5-3 kazandığı Chelsea maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı.
23.07.2020 09:32 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:35
Premier Lig'de bu sezon şampiyon olan Liverpool, 5-3 kazandığı Chelsea maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı.
İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool, Chelsea'yi 5-3 mağlup ettiği maçın ardından kupasını aldı. Anfield'ta oynanan maçtan sonra kaptan Jordan Henderson kupayı kaldırırken, puanını 96'ya çıkartan Liverpool, Newcastle United deplasmanında galibiyet alınması halinde sezonu 99 puanla tamamlamış olacak.
(İHA)
Kaynak: İHA