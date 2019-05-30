Liseli Kızlar, hayallerinin peşinde Avrupa'ya açıldı

Erasmus kapsamında hazırlanan proje ile Küçükçekmece Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi moda tasarımı öğrencileri Avrupa'da kadın giysi kalıpları hazırlama eğitimi aldı.

HEM ÖĞRENDİLER, HEM GEZDİLER

11. sınıfta okuyan 18 kız öğrenci ve 6 öğretmenin katıldığı proje Macaristan ve İtalya'da gerçekleşti. 14 gün süresince gittikleri ülkelerde bilgisayarlı kalıp hazırlama eğitimleri alan öğrenciler ülkelerin tarihi ve turistik yerlerini de gezmeyi ihmal etmediler.

İSTİHDAM İMKANLARININ ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR

Meslek liselerinde yaygınlaşan bu projeler ile hem genç kızların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, hem de mezun olduktan sonra istihdam imkanlarını arttırmak amaçlanıyor.