Liseli Berzan, sokak köpeklerine yuva kurdu
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Liseli Berzan, sokak köpeklerine yuva kurdu

Liseli Berzan, sokak köpeklerine yuva kurdu
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan - Haberler | Güncel

ANKARA'da, 8 yaşındayken, otomobilin çarpması sonucu felç kalan sokak köpeğini sahiplenen lise öğrencisi Berzan Özkan (18), 2 yıl önce kurduğu barınakta terk edilmiş, engelli ve şiddet gören 130 sokak köpeğini besliyor.

ANKARA'da, 8 yaşındayken, otomobilin çarpması sonucu felç kalan sokak köpeğini sahiplenen lise öğrencisi Berzan Özkan (18), 2 yıl önce kurduğu barınakta terk edilmiş, engelli ve şiddet gören 130 sokak köpeğini besliyor.

Keçiören ilçesinde yaşayan 11'inci sınıf öğrencisi Berzan Özkan, 8 yaşındayken, otomobilin çarpması sonucu felç olan sokak köpeğini sahiplenip, beslemeye başladı. Özkan, 'Sarıoğlan' ismini verdiği köpeğine mahalle tarafından zehirle zarar verilmesi üzerine engelli, terk edilmiş ve şiddet gören köpeklere sahip çıkmaya karar verdi. Bir süre bu köpekleri mahallesinde besleyen Özkan, daha sonra Keçiören Belediyesi'ne başvurup, barınak kurma amacıyla yer istedi. Özkan, belediyenin Karşıyaka Mahallesi'nde verdiği 20 dönümlük araziye, ailesinin ve hayvanseverlerin desteğiyle barınak kurdu. Özkan, yardıma muhtaç köpekleri burada toplarken, ağabeyi Uğur Özkan (25) ve ablası Esma Şimşek (42) ile bakımını yapıyor.

DERNEK KURDULiseli Berzan Özkan, 18 yaşını doldurduktan sonra da Kurtarılmış Patiler Derneği'ni kurdu. Gününün neredeyse yarısını can dostları geçiren Özkan, barınakta 160 köpeği besleyip, bakımını yapıyor. Özkan, Ankara'nın çeşitli bölgelerinde de 300'e yakın sokak köpeğine bakıyor.'KENDİMİ ONLARIN YERİNE KOYDUM'Berzan Özkan, barınakta köpeklerin çoğunun daha önce insanlar tarafından zehirlendiğini veya engelli olduğunu belirterek, "Buradaki köpeklerin hepsi yardımı muhtaç, sokakta kendi başlarını çaresine bakamayan canlılar ve o yüzden de buradalar. Ağabeyim ve ablamla bu canlara sevgimizi gösterip, temel ihtiyaçlarını karşılayarak onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Bu hayvanların daha güzel ve daha kaliteli bir hayat yaşaması için hem barınakta hem de sokakta elimizden geleni yapıyoruz" dedi.Küçük yaşlardan beri köpeklerle ilgilendiğini anlatan Özkan, "İnsanlar bu hayvanları sokakta bir kap yemeğe değer görmüyor; ama ben kendimi onların yerine koydum, onların yapamadığını ben yapmak istedim ve bu barınağı kurdum. Kendimi bildim bileli hayvanların içindeyim, onlarla mutluyum. Başka bir aktivitem ya da başka bir hayatım yok, sadece onlara bağlıyım. Günlük 17-18 saatimi sokak canlılarıyla geçiriyorum. Sabahları uyanır uyanmaz kendimi barınağa atıyorum, buradaki köpeklerin temel ihtiyaçlarını karşılıyorum. Daha sonra sokağa çıkıp, direklerin dibine ve çöp kenarlarına olabildiğince fazla mama kabı ve su kabı bırakmaya çalışıyorum. Onlara destek olalım" diye konuştu.

Liseli Berzan, sokak köpeklerine yuva kurdu
Liseli Berzan, sokak köpeklerine yuva kurdu
Liseli Berzan, sokak köpeklerine yuva kurdu
Liseli Berzan, sokak köpeklerine yuva kurdu
Liseli Berzan, sokak köpeklerine yuva kurdu
Liseli Berzan, sokak köpeklerine yuva kurdu
Liseli Berzan, sokak köpeklerine yuva kurdu
Liseli Berzan, sokak köpeklerine yuva kurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan

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