Lise son sınıf öğrencileri üniversite hazırlığında

04.01.2020 14:29 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:35

Gelecekteki mesleklerini tercih etme heyecanını yaşayan lise son sınıf öğrencileri, tercihlerini belirlemek amacıyla üniversite ziyaretleri gerçekleştiriyorlar.



Sağlık alanında referans üniversite olma hedefiyle kurulan SANKO Üniversitesi'nin ziyaretçileri bu kez Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri oldu.



Rehberlik Öğretmeni Esen Özdemir eşliğinde gelen öğrencilere SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfi Çakar, fakültenin seçkin ve deneyimli akademik kadrosunu, öğrencilerle birlikte gerçekleştirdikleri faaliyetleri, projeleri ve çalışmalar yaptıkları, eğitim verdikleri laboratuvarları anlatan sunum yaptı.



Erasmus Değişim Hareketliği Programı'nın SANKO Üniversitesi öğrencileri tarafından büyük rağbet gördüğünü belirten Prof. Dr. Çakar, "Sağlık alanında eğitim veren bir üniversite olarak, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin varlığı, öğrencilerimizin uygulamalı eğitimleri hastanede yapmaları en büyük avantajlarımızdan biri" dedi.



Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Öğr. Gör. Halil İbrahim Ergen de öğrencilere eğitim ve fizyoterapistlerin mezuniyet sonrası çalışmaları alanları hakkında bilgi verdi.



Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı'ndan Öğr. Gör Zeynep Doğan ise ders içerikleri ve uygulamalı eğitim konusuna değindi.



Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Diyetisyen Türkan Tiryaki, bölümün laboratuvarlarını öğrencilere tanıtarak, eğitimle ilgili paylaşımda bulundu.



Laboratuvarları gezen öğrenciler, Laboratuvar Sorumlusu Nilay Uçar'dan bilgi aldı.



Sosyal Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü'nden Halil İbrahim İncioğlu öğrenci kulüp etkinlikleri, burs ve harçlıklar konusunu anlattı.



Ziyaret sonunda armağan verilen öğrencilerle birlikte fotoğraf çekimi yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA