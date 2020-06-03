Lise Öğrencisinin Koronavirüs Sitesi Yoğun İlgi Görüyor
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Lise Öğrencisinin Koronavirüs Sitesi Yoğun İlgi Görüyor

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Bosna Hersek Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan 18 yaşındaki Burhan Talha Özdemir, yeni tip koronavirüs salgını döneminde gerçek zamanlı olarak vaka sayısının takip edilebilmesi için bir web sitesi kurdu.

Lise Öğrencisinin Koronavirüs Sitesi Yoğun İlgi Görüyor
03.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:50

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Bosna Hersek Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan 18 yaşındaki Burhan Talha Özdemir, yeni tip koronavirüs salgını döneminde gerçek zamanlı olarak vaka sayısının takip edilebilmesi için bir web sitesi kurdu. Lise öğrencisinin koronavirüs sitesi, bir haftada 150 binin üzerinde ziyaretçi sayısına sahip oldu.

Lise öğrencisinin koronavirüs sitesi ziyaretçi akınına uğradı

Bir hafta gibi çok kısa sürede ziyaretçi akınına uğrayan koronavirüs sitesi, Türkiye'nin haricinde Amerika Birleşik Devletleri, Çin, ve Rusya'daki internet kullanıcıları tarafından da ziyaret ediliyor. Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurulan sitenin adı 'viruslivemap.com' buraya girdiğiniz zaman koronavirüsten ne kadar kişinin vefat ettiğini, kaç kişinin hastalıktan kurtulduğunu, kaç kişinin hala hastanede tedavi gördüğünü anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Rakamların tamamı, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinden alınarak siteye aktarılıyor ve sürekli güncel tutuluyor" şeklinde konuştu.

Kurduğu web sitesine para karşılığında reklam vermeyi düşünmediğini, bu süreçteki asıl hedefinin, insanlara fayda sağlamak olduğunu belirten Özdemir, "Öncelikle amacım insanların gerçek bilgiyi görmeleri ve bu virüse karşı ona göre hareket etmeleri. Siteyi kuralı yaklaşık bir hafta oldu ancak ziyaretçi sayısı 150 binin üzerinde. Kurulan bu siteye sadece Türkiye'den değil, dünyanın birçok ülkesinden koronavürüsle alakalı bilgi almak için girenler var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya'daki insanlar bilgi alma amaçlı siteye giriyor" dedi.

Kurduğu sitenin yapım aşaması ile ilgili bilgi veren Özdemir, "Sitenin yapım aşamasını bazı arkadaşlarımdan destek alarak tamamladım. Şu anda İngilizce olarak hizmet veriliyor. Ancak ilerleyen zamanlarda çeşitli dil seçenekleri eklenecek" ifadelerini kullandı. Özdemir, "Görünüşe göre virüs uzun bir süre daha bizimle beraber olacağa benziyor. İnsanlar bu süre zarfında bilgiyi en doğru şekilde görmek isteyeceği için sitenin bir süre daha aktif bir şekilde kullanılacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Tamindir

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