Lise öğrencisi korona virüse yenik düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lise öğrencisi korona virüse yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Lise öğrencisi korona virüse yenik düştü

Osmaniye'de yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören lise öğrencisi Selma Gülce (17) hayatını kaybetti.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören lise öğrencisi Selma Gülce (17) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bahçe Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Selma Gülce, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde korona virüs nedeniyle tedavi altına alındı. Solunum cihazına bağlanan ve yaklaşık 15 gündür yaşam savaşı veren lise öğrencisi 17 yaşındaki genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

(Selçuk Kaya-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title