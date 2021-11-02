Lise öğrencisi kıza, babasının cinsel istismarını öğretmeni ortaya çıkardı

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde rehberlik öğretmeni, davranışlarından şüphelenip konuştuğu kız öğrencisi D.T.'nin (16), öz babasının cinsel istismarına uğradığını ortaya çıkardı. Gözaltına alınan baba Z.T. (58), tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayın ardından anne ile 3 kızı, devlet korumasına alındı.

Çerkezköy'de lise öğrencisi D.T.'nin son dönemlerde davranışlarından şüphelenen rehberlik öğretmeni, onunla konuştu. Kız öğrenci, öğretmenine yıllardır babasının cinsel istismarına uğradığını anlattı. Bunun üzerine öğretmen ve öğrencisi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine jandarmada pedagog eşliğinde ifadesi alınan D.T., babasının yıllardır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine D.T., Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayın ardından anne ve 3 kızı ise devlet korumasına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Son Dakika Haberleri

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