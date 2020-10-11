Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş
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Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş

11.10.2020 14:18 | Son Güncelleme: 11.10.2020 14:44
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş

İzmir'in Bornova ilçesinde, evlerinin çatısında av tüfeğiyle yaşamına son veren lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istediği öğrenildi.

Dün 22.00 sıralarında Pınarbaşı semti Ümit Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katında meydana gelen olayda, lise öğrencisi olan Ç.D., evlerinin bulunduğu binanın çatısına çıkıp, av tüfeği ile kendini vurdu. Ç.D., silah sesine koşan ailesi tarafından yerde kanlar içinde bulundu. Ailesini ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ç.D.'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi.

DERSLERİNDE BAŞARILI BİR ÖĞRENCİ

Derslerinde başarılı bir öğrenci olduğu belirtilen Ç.D.'nin, intihar etmeden önce ailesinden helallik istediği öğrenildi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ç.D.'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Ç.D.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 14:44:31. #1.14#
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