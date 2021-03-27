Lise öğrencileri okul bahçesinde sebze-meyve yetiştiriyor
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Lise öğrencileri okul bahçesinde sebze-meyve yetiştiriyor

Demirören Haber Ajansı / Güven ÖZGÜL - Haberler | Yerel
Lise öğrencileri okul bahçesinde sebze-meyve yetiştiriyor

ADANA'nın Çukurova ilçesindeki Salbaş Anadolu Lisesi öğrencileri, hayata geçirilen proje kapsamında okul bahçesinde sebze ve meyve yetiştirerek tarımın inceliklerini öğreniyor.

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ADANA'nın Çukurova ilçesindeki Salbaş Anadolu Lisesi öğrencileri, hayata geçirilen proje kapsamında okul bahçesinde sebze ve meyve yetiştirerek tarımın inceliklerini öğreniyor.

Pandemi süreciyle birlikte uzun süre okullarından uzak kalan öğrenciler bu dönemde evde geçirmek zorunda kaldı. Yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla okula dönen öğrenciler, eğitime adapte olma süreci yaşıyor. Birçok okulda öğrencilerin adapte olması ve gelişiminin hızlanması adına projeler hayata geçirildi. Bu projelerden olan Salbaş Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Hatice Loğoğlu tarafından hayata geçirilen 'Covid-19 Toprak Terapim' ve 'e-Twinning' projeleri, öğrencilere farklı deneyimler sunuyor. Proje kapsamında öğrenciler, okulun bahçesinde marul, brokoli, karalahana, zeytin, mandalina, çilek, kavun ve karpuz yetiştirmeye başladı.

'KÖTÜ ENERJİLERİNİ TOPRAKLA ATIYORLAR'Hayata geçirilen projenin öğrencilerden yoğun ilgi gördüğünü kaydeden öğretmen Hatice Loğoğlu, bu sayede öğrencilerin sebze ve meyvelerin yetiştirilmesinde verilen emeği kavradığını kaydetti. Pandemi sürecinde öğrencilerin okuldan uzak kalmasının zor bir süreç olduğuna dikkat çeken Loğoğlu, "Öğrencilerimizin bu süreçte yaşadıklarından dolayı içlerinde oluşan kötü enerjiyi hep birlikte toprakla uğraşarak dışarı atıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz toprakta meyve-sebze yetiştirerek hem emek vermiş hem de psikolojik bir terapi almış oluyorlar" dedi.'EKTİĞİM TOHUMUN MEYVE OLMASI MUTLU EDİYOR'9'uncu sınıf öğrencilerinden Berna Türkmen ise proje sayesinde toprağı tanımaya başladıklarını ve gün geçtikçe ayrıntıları öğrendiklerini kaydetti. Toprakla uğraşarak kendilerini geliştirdiklerini belirten Türkmen, "Bu proje kapsamında öğrendiklerimizi içeren farkındalık afişleri de hazırlıyoruz. Bu da bilgiyi daha kalıcı hale getiriyor" diye konuştu.Toprakla uğraşmayı sevdiğini söyleyen bir diğer 9'uncu sınıf öğrencisi Döne Kütük ise projede bulunduğu için kendisini şanslı hissettiğini ve kendi ektiği tohumların meyve olmasını görmenin mutluluk verdiğini söyledi.


Lise öğrencileri okul bahçesinde sebze-meyve yetiştiriyor
Lise öğrencileri okul bahçesinde sebze-meyve yetiştiriyor
Lise öğrencileri okul bahçesinde sebze-meyve yetiştiriyor
Lise öğrencileri okul bahçesinde sebze-meyve yetiştiriyor
Lise öğrencileri okul bahçesinde sebze-meyve yetiştiriyor
Lise öğrencileri okul bahçesinde sebze-meyve yetiştiriyor
Lise öğrencileri okul bahçesinde sebze-meyve yetiştiriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven ÖZGÜL

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