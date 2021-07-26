Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2021 LGS ile lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor? Lise nakil tarihleri
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Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2021 LGS ile lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor? Lise nakil tarihleri

Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2021 LGS ile lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor? Lise nakil tarihleri
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Bir milyondan fazla öğrencinin eğitim hayatını etkileyecek olan LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenci ve veliler tarafından en çok merak edilen konular arasında Lise kayıt tarihleri, 1. Nakil Tercih Başvuruları ve sonuçları, 2. Nakil Tercih başvuruları ve sonuçları yer almakta. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2021 LGS ile lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor? İşte Lise nakil tarihleri

Eylül ayında başlayacak olan 2021-2022 eğitim-öğretim yılına Lisede devam edecek1 milyon 38 bin 492 öğrenci LGS sınavına girerek eğitim hayatının yön vermek için ilk adımını attı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok öğrenci ve veli internet üzerinden "Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2021 LGS ile lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor? Lise nakil tarihleri ne zaman? Lise kayıtları ne zaman alınacak?" sorularının cevaplarını aratmakta. Lise nakil tarihleri ve 2021 lise kayıtları ile ilgili detaylı bilgilere haberimizin devamından erişebilirsiniz.

LGS NAKİL TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in resmi sayfasından açıklanan nakil tercih başvuru ve sonuç tarihleri şu şekildedir;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 202

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

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