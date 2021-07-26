Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2021 LGS ile lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor? Lise nakil tarihleri

Bir milyondan fazla öğrencinin eğitim hayatını etkileyecek olan LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenci ve veliler tarafından en çok merak edilen konular arasında Lise kayıt tarihleri, 1. Nakil Tercih Başvuruları ve sonuçları, 2. Nakil Tercih başvuruları ve sonuçları yer almakta. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2021 LGS ile lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor? İşte Lise nakil tarihleri