Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarına ilişkin teklifin komisyonda kabul edilmesi

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği (LİHKABDER) Genel Başkanı Eyüp Özkan, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edilen lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarına ilişkin teklifin geri çekilerek, tüm paydaşların katılacağı bir...

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği (LİHKABDER) Genel Başkanı Eyüp Özkan, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edilen lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarına ilişkin teklifin geri çekilerek, tüm paydaşların katılacağı bir çalıştayla konunun tartışılarak en uygun çözümün hayata geçirilmesini istedi.

Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, kadastro müdürlüklerince yürütülmekteyken, yapılan sınavda başarılı olan ve kamu görevlisi sayılan harita mühendislerine 2010'dan itibaren devredilen talebe bağlı kadastro teknik hizmetlerinin yapım işlerinin, kanunda yapılacak değişiklikle 10 yılını doldurmuş harita mühendislerine sınavsız şekilde verileceğini belirtti.

Tasarının yasalaşması halinde sınavsız veya planlamasız bürolar oluşabileceğini savunan Eyüp Özkan, derneğin önerilerini ise şöyle sıraladı:

"Dernek olarak önerimiz, yıllardır istediğimiz ve beklediğimiz gibi boş kalan kontenjanlar için acil bir sınavın yapılması, işlem sayısı artıkça dolu kontenjan bulunan ilçelere de yeni yerleştirmeler yapılması, böylece hem sınav kazanarak LİHKAB bürosu açan bizlere haksızlık yapılmaması hem de kamu düzen ve disiplini bozulmadan denetlenebilen büroların sayısının çoğaltılması, yeni istihdamın oluşmasıdır. Sonrasında ise bürolarımızın adının Yeminli Kadastro Bürosu (YEKAB) olarak değiştirilerek YEKAB Birliğinin kurulması için çaba gösterilecektir. Yüce meclisimizin mülkiyeti ve tapuya güveni ilgilendiren bu yasa değişikliğini geri çekerek gerekirse üniversiteler, belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili genel müdürlükleri, TKGM, HKMO, harita mühendislerinin tüm dernekleri, halen faaliyetine devam eden LİHKAB'lar, serbest çalışan harita mühendisleri, kamuda çalışan harita mühendisleri gibi tüm paydaşların katılacağı bir çalıştayla konunun enine boyuna tartışılması ve ülkemiz için en uygun çözümün hayata geçirilmesi dilemekteyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur