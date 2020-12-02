"Lisans ve Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı" modülleri erişime açıldı
02.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:42
YÖK Atlas programındaki "Lisans ve Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı" modülleri YÖK tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.
YÖK Atlas programındaki "Lisans ve Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı" modülleri YÖK tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selma Kasap