"Lisans ve Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı" modülleri erişime açıldı

YÖK Atlas programındaki "Lisans ve Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı" modülleri YÖK tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.