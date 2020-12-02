"Lisans ve Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı" modülleri erişime açıldı
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"Lisans ve Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı" modülleri erişime açıldı

02.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:42

YÖK Atlas programındaki "Lisans ve Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı" modülleri YÖK tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

YÖK Atlas programındaki "Lisans ve Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı" modülleri YÖK tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selma Kasap

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