Liret ne demek? TDK'ya göre Liret nedir, ne demek? Liret hangi ülkenin para birimidir? Liret ne anlama geliyor?

Tdk'ya göre Liret ne demektir merak edilen kelimelerin başında geliyor. Peki, Liret nedir, ekabir ne demektir? Liret cümle içinde kullanımına örnekler...

TDK'YA GÖRE LİRET NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre Liret kelimesi "İtalya'nın para birimi." anlamına gelmektedir. Liret kelimesi dilimize Fransızca "lirette" kelimesinden geçmiştir. Liret kelimesi eski İtalya para biriminin adıdır.

Tdk'ya göre liret anlamı : İtalya'nın para birimi (eski para birimi)

LİRET NEDİR? İTALYAN LİRASI NEDİR?

İtalyan lirası veya İtalyan lireti (İtalyanca: lira, çoğul lire; resmî adıyla Lira italiana) İtalya'da 1861 yılından 2002 yılına kadar kullanılan para birimidir. İtalyan lirası İtalya'nın dışında San Marino'da ve Vatikan'ın bir bölümünde kullanılmaktaydı. İtalya'nın resmî para birimi olarak Euroya geçmesiyle birlikte 1936,27 İtalyan lirası, 1 avro olacak şekilde değişim yapılmaya başlanmıştır. 28 Eylül 2002 tarihinde tedavülden kaldırılmıştır. Bununla birlikte 10 yıl süre ile İtalya Merkez Bankası tarafından İtalyan Lireti Euro ile yukarıda verilen kur üzerinden değiştirilmeye de devam edilmiştir. Bu süreç de 2012 yılı itibarıyla tamamlanmıştır.

Madeni paralar

50 lire

100 lire

200 lire

500 lire

1.000 lire

Banknotlar

1.000 lire

2.000 lire

5.000 lire

10.000 lire

50.000 lire

100.000 lire

500.000 lire

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