Linyit ne demek? TDK'ya göre linyit nedir, ne anlama geliyor? Linyit ne renktir?
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Linyit ne demek? TDK'ya göre linyit nedir, ne anlama geliyor? Linyit ne renktir?

Linyit ne demek? TDK'ya göre linyit nedir, ne anlama geliyor? Linyit ne renktir?
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Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları tam olarak bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de Türkçe'ye Fransızca'dan geçen linyit kelimesidir. Peki, linyit nedir, ne demek? Linyit ne anlama geliyor? TDK'ya göre linyit ne demek? İşte detaylar...

Linyit nedir? Linyit ne demek? TDK'ya göre linyit nedir, ne anlama geliyor? Linyit ne renktir?

TDK'YA GÖRE LİNYİT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızca'dan geçen linyit kelimesi "Birleşimindeki karbon oranı % 60-70 olan, kahverengi veya siyah kömür." anlamına gelmektedir.

Linyit ne demek? TDK'ya göre linyit nedir, ne anlama geliyor? Linyit ne renktir?

TDK'ya göre linyit anlamı : Birleşimindeki karbon oranı % 60-70 olan, kahverengi veya siyah kömür.

LİNYİT NEDİR? NE RENK?

Linyit, kahverengi kömür de denilen ve tamamına yakını termik santrallerde yakıt olarak kullanılan kömür sıralamasında en alt sırada yer alan bir kömür çeşitidir.

Linyitin ısıl değeri (kalorifik değer) düşük, barındırdığı kül ve nem miktarı fazladır. Buna rağmen yerkabuğunda bolca bulunduğu için başta Almanya, Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkeler olmak üzere sıklıkla kullanılan bir enerji hammaddesidir.

Linyit Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkartılmış ve hâlen çıkarılmaya devam etmektedir. Bu bölgelerden bazıları Kahramanmaraş ili Afşin ve Elbistan ilçesi, Ankara ili Nallıhan ilçesi (Çayırhan), Kütahya ili Seyitömer ve Tavşanlı ilçesi, Manisa ili Soma ve Muğla ili Yatağan ilçesinde, Adana ili Kozan ilçesinde, Bolu ili Mengen ilçesinde çıkartılır.

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