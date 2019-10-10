Linet Ve Rubato'dan Bostancı çıkarması!..

10.10.2019 10:11

Bu yıl Harbiye Açıkhava sahnesinde ilk kez birlikte sahne alan sanatçılar, yoğun istek üzerine bu kez Anadolu yakasında dinleyicilerine seslenecek.

Linet ve Rubato çok özel bir repertuvar ile dinleyicilerine Bostancı sahnesinde eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak.

SÜRPRİZ DÜETLER BU KONSERDE!..

13 Ekim Pazar günü gerçekleşecek konserde başarılı sanatçılar; süpriz düetler ile müzikseverlere renkli ve unutulmaz bir gece yaşatacaklar.

Kaynak: Bültenler