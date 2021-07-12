Linç bile yemişti! Yusuf Güney'den yıllar sonra itiraf geldi: Benim için bir hataydı

Şarkılarıyla adından söz ettiren Yusuf Güney, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Güney, müzik kariyeri ve katıldığı mitingler hakkında samimi açıklamalar yaptı.