Linç bile yemişti! Yusuf Güney'den yıllar sonra itiraf geldi: Benim için bir hataydı
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Linç bile yemişti! Yusuf Güney'den yıllar sonra itiraf geldi: Benim için bir hataydı

Linç bile yemişti! Yusuf Güney'den yıllar sonra itiraf geldi: Benim için bir hataydı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Şarkılarıyla adından söz ettiren Yusuf Güney, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Güney, müzik kariyeri ve katıldığı mitingler hakkında samimi açıklamalar yaptı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un Youtube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu şarkıcı Yusuf Güney oldu. Sorulara içtenlikle cevap veren şarkıcı, en can yakıcı hayat tecrübesini anlattı.

Yusuf Güney, Gökay Kalaycıoğlu'nun "En çok canını yakan tecrüben ne oldu?", "Bedelli askerlik yaptığın için üstünde vebal mi hissettin?" ve "AK Parti yerine farklı bir parti olsaydı yine hükümetin yanında olur muydun?" sorularına da cevap verdi.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
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Linç bile yemişti! Yusuf Güney'den yıllar sonra itiraf geldi: Benim için bir hataydı - Haberler Magazin
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