Limanda silahlı kavga: 1 balıkçı öldü, 2 yaralı - Haberler
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Limanda silahlı kavga: 1 balıkçı öldü, 2 yaralı

Limanda silahlı kavga: 1 balıkçı öldü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Bayrak - Haberler | Güncel

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde çıkan silahlı kavgada balıkçılardan Murat Carkcı (42) hayatını kaybetti, İsa (58) ve oğlu Mehmet Cağan (35) yaralandı.

ARDEŞEN, RİZE (DHA) - RİZE'nin Ardeşen ilçesinde çıkan silahlı kavgada  balıkçılardan Murat Carkcı (42) hayatını kaybetti, İsa (58) ve oğlu Mehmet Cağan (35) yaralandı. Polis, olayın şüphelileri Berkant Deniz D., ile arkadaşı Sabri  N.'yi gözaltına aldı.

Olay, dün gece saatlerinde Ardeşen ilçesi Küçük Liman mevkiinde meydana geldi. Ordu'nun Perşembe ilçesinden tekneyle Rize'ye gelen balıkçılar İsa Cağan ve oğlu Mehmet Cağan ile Murat Carkcı, limana demirledi. İddiaya göre burada alkol alan balıkçılarla, Berkant Deniz D. ve Sabri N. arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşen olayda Berkant Deniz D., belinden çıkardığı tabanca ile balıkçılara ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 balıkçı yaralandı. Berkant Deniz D., ve arkadaşı Sabri N. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Murat Carkcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, Berkant Deniz D., ile arkadaşı Sabri N.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Limanda silahlı kavga: 1 balıkçı öldü, 2 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Ahmet Bayrak - Son Dakika Haberleri

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