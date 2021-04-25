Liman girişinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

- Liman girişinde bıçaklı kavga: 1 yaralı Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir liman girişinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan şahıs yaralandı.

- Liman girişinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir liman girişinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan şahıs yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi'nde bulunan Safiport Derince Limanı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, liman girişinde E.E. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.E., tartıştığı şahıs tarafından kolundan bıçaklandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.E., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. E.E.'yi bıçaklayan şahıs ise olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER