Limak, Senegalli gençlerin kariyerini "uçuruyor"

29.08.2019 11:24

Senegalli gençlere havacılıkta global kariyer fırsatı sunan eğitimle Limak, sektöre nitelikli iş gücü yetiştirmeyi sürdürüyor.

İnşaat ve müteahhitlik alanında farklı ülkelerde başarılı projelere imza atan Limak, eğitim alanında sosyal fayda sağlayan projelerine devam ediyor. Bu projeler aracılığıyla faaliyette bulunduğu her bölgenin ekonomisine olduğu gibi toplumsal hayatına da dokunan Limak'ın bu konudaki en yeni durağı Senegal oldu.

Limak'ın ilkini Kosova'da oluşturduğu ve birçok prestijli ödülün de sahibi olan "Limak Havalimanı Hizmetleri Enstitüsü" projesi, LAS Academie adıyla Senegal'de ilk eğitim dönemini tamamladı. 2019'un başında faaliyete geçen ve ilk mezunlarını veren LAS Academie, Senegalli gençlere kariyerlerini şekillendirme fırsatı sağlarken, sektörün eğitimli işgücü ihtiyacını karşılamayı planlıyor.

"Bu projeyi, sektörel görev görüyoruz"

Limak'ın havalimanı alanında eğitim sunmak ve sektöre genç yetenekler kazandırmak amacıyla kurduğu enstitünün ilk adresi Kosova olmuştu. LimakASI (Limak Airport Services Institute) ile Kosova'da yarattığı mucizeyi 5 yıldır sürdüren Limak Havalimanı Hizmetleri Enstitüsü, bugüne kadar 150 öğrenciyi mezun etti. 2019'un Ocak ayında LAS Academie ile bu eğitim modelinin bir benzerini Senegal'e taşıyan şirket, bu bölgede de ilk mezunlarını verdi. Uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını alan gençler, havacılık sektörü kariyerlerine başlama fırsatı yakaladı bile.

Bu önemli başarıyla ilgili açıklama yapan Limak Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztürk, eğitim alanında, Türkiye'de olduğu gibi, faaliyette bulundukları diğer bölgelerde de farklı sosyal projelere imza atmaktan duydukları mutluluğu vurguladı. "Havacılık Enstitüsü, bu alanda gerçekleştirdiğimiz önemli bir başarı. İlkini Kosova'da hayata geçirdiğimiz bu proje, IPRA, Hermes ve Stevie gibi birçok prestijli ödülün de sahibi oldu. Bu enstitü, artık sadece bölgede değil, tüm dünyada örnek projeler arasında gösteriliyor" diyen Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi işsizliğin büyük bir sorun olduğu Senegal'de gençlerin eğitimlerine katkı sağlayan, kendi kariyerlerini oluşturma fırsatı veren bir girişime öncülük etmekten dolayı mutluyuz. Rusya'dan Kosova'ya, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden Senegal ve Kahire'ye, dünyanın önemli havalimanı inşaatı ve işletmeciliğini üstlenen bir şirket olarak, bu projeyi sektörel bir görev görüyoruz. Bu kapsamda Kosova'da başlattığımız ve şimdi Senegal'de devam ettirdiğimiz projemizi, diğer havalimanlarımızda da hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz, bölgelerdeki genç nüfusa kariyerlerini çizme şansı tanırken, sektörümüze nitelikli iş gücü kazandırmak…"

Sertifikalar, 100'ü aşkın havalimanında çalışma fırsatı sunuyor

Senegalli gençlerin donanımlarını artırarak, onlara bu sektörde global kariyer fırsatı sunmayı amaçlayan LAS Academie için havalimanı lokasyonunda yer alan Thies Üniversitesi ile işbirliği yapan Limak'ın bu projedeki diğer paydaşları ise Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ve ERNAM (l'Ecole Régionale de la Navigation Aérienne et du Management) oldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı iki aşamalı sınavdan sonra, Limak yöneticileriyle üniversite temsilcilerinin yer aldığı jüri tarafından seçilen 30 Senegalli genç, havaalanı ekipman planlamasından iletişim becerilerine, siber güvenlikten işletme ve ekonomiye uzanan geniş bir yelpazede eğitim aldı. Eğitim sonunda Pearson ve BTEC'den hem havalimanı işletmeciliği hem de liderlik programı sertifikalarını almaya hak kazanan gençler, bu sertifikalar ile 100'den fazla havalimanında çalışma fırsatı bulabilecek. Programı en yüksek başarıyla bitiren 2 öğrencinin Limak ve SUMMA İstanbul ofislerinde stajlarına başladığını açıklayan şirket, LAS Academie mezunlarının büyük bir kısmının da, Senegal'de ilgili kuruluşlarda stajlarına başladığını ve iş hayatına sağlam bir başlangıç yaptığını ekledi.

Kaynak: Bültenler