Lille - Sparta Prag maç özeti izle! Lille - Sparta Prag golleri izle! Golleri kim attı? Lille - Sparta Prag şifresiz canlı izleniyor mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Lille - Sparta Prag maç özeti izle! Lille - Sparta Prag golleri izle! Golleri kim attı? Lille - Sparta Prag şifresiz canlı izleniyor mu?

03.12.2020 23:52 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:55
Lille - Sparta Prag maç özeti izle! Lille - Sparta Prag golleri izle! Golleri kim attı? Lille - Sparta Prag şifresiz canlı izleniyor mu?

Süper Lig'in 10. haftasında Lille - Sparta Prag ile karşılaşıyor. Maç devam ediyor. Lille - Sparta Prag maç özeti izle! Golleri izle! Peki, Lille - Sparta Prag maçı kaç kaç? Lille - Sparta Prag maç şifresiz canlı izleniyor mu? Lille - Sparta Prag maçı canlı takip!

Bugün oynanan karşılaşma nefes kesti. Peki, Lille - Sparta Prag maç özeti izle! Lille - Sparta Prag golleri izle! Golleri kim attı? Lille - Sparta Prag şifresiz canlı izleniyor mu?

LILLE - SPARTA PRAG MAÇI KAÇ KAÇ?

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, 1-0 geriye düştüğü maçta Burak Yılmaz'ın attığı gollerle Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti.

LILLE - SPARTA PRAG MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille ile Sparta Prag kozlarını paylaştı. Ligue 1 ekibinde Yusuf Yazıcı maça 11'de başladı.

Mücadelenin 71. dakikasında Krejci ile öne geçen Sparta Prag, 80. dakikada Burak yılmaz'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Dakikalar 84'ü gösterdiğinde sahneye bir kez daha milli futbolcu çıktı ve Lille'i öne geçirdi.

İLK 11'LER

Lille: Maignan, Djalo, Fonte, Botman, Bradaric, Araujo, Xeka, Andre, Bamba, Yusuf Yazıcı, David

Sparta Prag: Nita, Plechaty, Celutska, Krejci, Vindheim, Dockal, Pavelka, Soucek, Krejci, Julis, Moberg-Karlsson

İlgili Haberler

Lille - Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?
Lille - Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?
Sparta Prag - Celtic maçı ne zaman saat kaçta? Sparta Prag - Celtic hangi kanalda? Sparta Prag - Celtic maçı şifresiz canlı şifresiz mi?
Sparta Prag - Celtic maçı ne zaman saat kaçta? Sparta Prag - Celtic hangi kanalda? Sparta Prag - Celtic maçı şifresiz canlı şifresiz mi?
Lille-Sparta Pag maçı ne zaman saat kaçta? Lille-Sparta Pag hangi kanalda? Lille-Sparta Pag şifresiz canlı izle!
Lille-Sparta Pag maçı ne zaman saat kaçta? Lille-Sparta Pag hangi kanalda? Lille-Sparta Pag şifresiz canlı izle!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Emel Müftüoğlu Gonca Vuslateri Diego Armando Maradona
Spor Fatih Terim Sinan Gümüş Caner Erkin Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lille - Sparta Prag maç özeti izle! Lille - Sparta Prag golleri izle! Golleri kim attı? Lille - Sparta Prag şifresiz canlı izleniyor mu? - Lille
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 23:58:11. #1.15#
title