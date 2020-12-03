Lille - Sparta Prag maç özeti izle! Lille - Sparta Prag golleri izle! Golleri kim attı? Lille - Sparta Prag şifresiz canlı izleniyor mu?

Süper Lig'in 10. haftasında Lille - Sparta Prag ile karşılaşıyor. Maç devam ediyor. Lille - Sparta Prag maç özeti izle! Golleri izle! Peki, Lille - Sparta Prag maçı kaç kaç? Lille - Sparta Prag maç şifresiz canlı izleniyor mu? Lille - Sparta Prag maçı canlı takip!

Bugün oynanan karşılaşma nefes kesti. Peki, Lille - Sparta Prag maç özeti izle! Lille - Sparta Prag golleri izle! Golleri kim attı? Lille - Sparta Prag şifresiz canlı izleniyor mu?

LILLE - SPARTA PRAG MAÇI KAÇ KAÇ?

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, 1-0 geriye düştüğü maçta Burak Yılmaz'ın attığı gollerle Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti.

LILLE - SPARTA PRAG MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille ile Sparta Prag kozlarını paylaştı. Ligue 1 ekibinde Yusuf Yazıcı maça 11'de başladı.

Mücadelenin 71. dakikasında Krejci ile öne geçen Sparta Prag, 80. dakikada Burak yılmaz'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Dakikalar 84'ü gösterdiğinde sahneye bir kez daha milli futbolcu çıktı ve Lille'i öne geçirdi.

İLK 11'LER

Lille: Maignan, Djalo, Fonte, Botman, Bradaric, Araujo, Xeka, Andre, Bamba, Yusuf Yazıcı, David

Sparta Prag: Nita, Plechaty, Celutska, Krejci, Vindheim, Dockal, Pavelka, Soucek, Krejci, Julis, Moberg-Karlsson