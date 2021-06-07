LİKYA YOLU'NDA ERKEK CESEDİ BULUNDU
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LİKYA YOLU'NDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Finike ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nda erkek cesedi bulundu.

ANTALYA'nın Finike ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nda erkek cesedi bulundu. Jandarma ekiplerinin çıkardığı cesedin Tuna Dalkılıç'a (41) ait olduğu belirlendi.

Finike'ye bağlı Boldağ Mahallesi Tikenlik mevkiindeki tarihi Likya Yolu güzergahında bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler uçurumda bir erkek cesedi olduğunu belirledi. Bölgeye ulaşan ekipler cansız bedenin Fransa'da yaşayan Tuna Dalkılıç'a ait olduğunu belirledi. Tuna Dalkılıç'ın kayalık bölgede dengesini kaybederek, düştüğü belirlendi.

JAK timi aracılığıyla bulunduğu yerden yaklaşık 800 metre yukarıdaki yola çıkarılan Tuna Dalkılıç'ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

LİKYA YOLU'NDA ERKEK CESEDİ BULUNDU
LİKYA YOLU'NDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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