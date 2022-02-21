Lider Şahin kimdir? Lider Şahin hayatı ve biyografisi! Lider Şahin kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Lider Şahin merak konusu oldu. İşte Lider Şahin hakkında merak edilen Lider Şahin kimdir, Lider Şahin hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

LİDER ŞAHİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1985 Kaç yaşında: 37 yaşında Nereli: İstanbul Boy: 1,9 m Selami Şahin ve eşi Didem Şahin 'in büyük oğulları olan Lider Şahin 1985 yılında dünyaya geldi. Kadir Has Üniversitesi 'nde İç Mimarlık bölümünü bitirdikten sonra babasının izin giderek müzikle ilgilenmeye başladı, hatta bir dönem babasına vokal yaptı. Halen geri vokal ve DJ olarak kariyerine devam etmektedir.

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