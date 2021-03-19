Lice şehidinin ismi Aşağıkaraman Okuluna açılan laboratuvarda yaşayacak

Antalya il Jandarma Komutanlığı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde Konyaaltı ilçesinde bulunan Aşağıkaraman ilk ve ortaokulunda Şehit Jandarma Başçavuş Halit Zilani Çelik adına yapılan Fen Laboratuvarının açılışını yaptı.

Antalya il Jandarma Komutanlığı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde Konyaaltı ilçesinde bulunan Aşağıkaraman ilk ve ortaokulunda Şehit Jandarma Başçavuş Halit Zilani Çelik adına yapılan Fen Laboratuvarının açılışını yaptı.

18 Şubat 2016 günü Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK terör örgütünce düzenlenen pusuda yanında bulunan kahraman 5 mehmetçik ile birlikte şehit olan Başçavuş Halit Zilani Çelik unutulmadı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafınan şehidin adı Aşağıkaraman Okulu Fen Laboratuvarında yaşatılacak.

Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten ve Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun açılışını yaptığı Fen Laboratuvarının öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olduğu belirtildi. Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten ise yaptığı konuşmada Antalya İl Jandarma Komutanlığının bu özel ve anlamlı günde eğitime yapmış olduğu katkıdan dolayı memnuniyetini dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı