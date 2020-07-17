Libya üzerinden kavurucu sıcaklar geliyor! Küresel tahmin sistemlerinde yer alan son verilere göre gelecek günlerde Türkiye'yi kavurucu sıcaklar bekliyor. Akdeniz üzerinden gelecek olan sıcak hava dalgası özellikle güney kıyılarımızı etkileyecek.

Birkaç gündür mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren hızla artışa geçecek, güney ve iç bölgelerde çok yüksek sıcaklıklar görülecek Ankara hafta sonu 38 dereceyi görecek.

BİRKAÇ GÜN KAVRULACAĞIZ

Akdeniz üzerinden gelerek yurdu etkisi altına alacak olan sıcak hava dalgası en büyük etkisini Ankara ve çevresinde gösterecek. Ankara'da yarından itibaren yükselişe geçecek sıcaklıklar pazartesi 39 dereceye kadar ulacaşak. İstanbul'da ise sıcak hava dalgasının etkisi çok görülmeyecek, hava 29 derece dolaylarında seyredecek.