Libya'da Misrata kenti Trablus'u ele geçirmeye çalışan Hafter güçlerine karşı seferberlik ilan etti
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Libya'da Misrata kenti Trablus'u ele geçirmeye çalışan Hafter güçlerine karşı seferberlik ilan etti

Libya'da Hafter güçlerinin başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırıya geçmesinin ardından Misrata Belediye Meclisi şehri savunmak için seferberlik ilan etti.

16.12.2019 09:17 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:17
Libya'da Misrata kenti Trablus'u ele geçirmeye çalışan Hafter güçlerine karşı seferberlik ilan etti

'da Hafter güçlerinin başkent 'u ele geçirmek için saldırıya geçmesinin ardından Misrata Belediye Meclisi şehri savunmak için seferberlik ilan etti.


Misrata Belediye Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Misrata kenti, Hafter'e karşı tüm imkanlarını ve ağırlığını devletin tasarrufuna sunarak seferberlik ilan etmiştir" ifadesi kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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