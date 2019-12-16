Libya'da Misrata kenti Trablus'u ele geçirmeye çalışan Hafter güçlerine karşı seferberlik ilan etti

16.12.2019 09:17 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:17

Libya'da Hafter güçlerinin başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırıya geçmesinin ardından Misrata Belediye Meclisi şehri savunmak için seferberlik ilan etti.



Misrata Belediye Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Misrata kenti, Hafter'e karşı tüm imkanlarını ve ağırlığını devletin tasarrufuna sunarak seferberlik ilan etmiştir" ifadesi kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle