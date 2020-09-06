Libya'da Hafter milisleri ateşkesi yine ihlal etti
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Libya'da Hafter milisleri ateşkesi yine ihlal etti

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, ülkedeki ateşkesi yeniden ihlal ederek ordu birliklerine 10 Grad (BM-21) füzesi ile saldırdığını duyurdu.

Libya'da Hafter milisleri ateşkesi yine ihlal etti
06.09.2020 01:27 | Son Güncelleme: 06.09.2020 01:30

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, ülkedeki ateşkesi yeniden ihlal ederek ordu birliklerine 10 Grad (BM-21) füzesi ile saldırdığını duyurdu.

AA muhabirinin Libya ordu kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Hafter milisleri, yerel saatle 22.30'da (TSİ 23.30) ordu birliklerine ait noktalara doğru 10 Grad füzesi ile saldırı düzenledi.

Hafter milislerinin 21 Ağustos'ta ilan edilen ateşkesi yeniden ihlal ederek düzenlediği saldırıda can kaybı yaşanmadığı, teçhizatların zarar görmediği bildirildi.

Ateşkes kararının ardından üçüncü ihlal

Libya hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen Hafter güçleri, ilk olarak 27 Ağustos'ta 12 füze saldırısı, 2 Eylül'de de 6 füze saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal etmişti. Ordu kaynakları, bu saldırılarda şimdiye kadar zayiat yaşanmadığını aktardı.

Kaynak: AA

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