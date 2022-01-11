Lüks sitede akılalmaz soygun! 3 hırsız, Libya Başkonsolosu'nun evini soydu
Sarıyer'de lüks siteye aile görünümü ile giren 3 kadın hırsız, Libya Başkonsolosunun evi ve komşusunun evinden yaklaşık 800 bin liralık altın çaldı. Hırsızların sitede dolaşmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de bulunan lüks bir sitede edinilen bilgilere göre, yanlarında bir çocukla misafir olarak siteye giren 3 kadın, boş olan evleri dolaşmaya başladı.
KONSOLOS'UN 500 BİN LİRALIK EŞYASINI ÇALDILAR
Sitede bulunan Libya Konsolosunun evine giren hırsızlar yaklaşık 500 bin TL'lik ziynet eşyası çaldı. Kadın hırsızlar ardından yan daireye geçti ve buradan da yaklaşık 300 bin TL'lik altın çaldı. Siteden çıkan kadın hırsızlar, kayıplara karıştı. Hırsızların sitede dolaştıkları anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.
SABIKA DOSYALARI KABARIK ÇIKTI
Akşam eve dönen ev sahiplerini durumu fark etmesi üzerine polise haber verildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti. Zanlılar bir miktar altınla birlikte Maltepe'de yakalandı. 44 suç kaydı olan Ebru Ulutekin, 17 suç kaydı olan Ayşe Çelik ve kardeşi Mine Çelik, sevk edildikleri nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri