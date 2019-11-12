Liberya bayraklı enerji gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Liberya bayraklı enerji gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Liberya bayraklı enerji gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - 120 megavat kurulu güce sahip olan Liberya bayraklı enerji gemisi 'Karadeniz Powership İbrahim Bey', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

12.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:49
Liberya bayraklı enerji gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

bayraklı enerji gemisi 'ndan geçti

ÇANAKKALE - 120 megavat kurulu güce sahip olan Liberya bayraklı enerji gemisi ' Powership İbrahim Bey', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Karadeniz Holding'e ait olan enerji genisi, Togo'nun Lome Limanı'ndan Yalova'ya doğru hareket ediyor. 179 metre uzunluğundaki 'Karadeniz Powership İbrahim Bey', saat 12: 00 sıralarında Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçti. Dev enerji gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol almaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Liberya bayraklı enerji gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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